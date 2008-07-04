تهدید و تحریم علیه ایران اسلامی راه به جایی نمی برد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در خطبه های این هفته نماز جمعه اظهار داشت: تهدید به مسئله تحریم به شکل جدی این روزها در دنیا مطرح است و سازمان ملل و صاحبان حق وتو، جمهوری اسلامی را به صورت مداوم مورد تهدید و تحریم قرار داده اند.

وی ادامه داد: برای اولین بار نیست که این مسئله مطرح است و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره مورد تهدید تحریم بوده ایم.

خطیب جمعه زاهدان یادآور شد: کشور ایران در آن مقطع برای تأمین نیازهای اولیه حتی به بازارهای دسته دوم روی آورد و البته تحریم آنها برای جمهوری اسلامی نه تنها بی اثر بلکه برای ما اثر مثبت نیز داشت.

حجت الاسلام سلیمانی بیان داشت: با این تحریم ها بود که دانشمندان و نخبگان خودمان در رشته های انرژی و نیروگاهی توانستند کشور را در این زمینه به پیشرفت برسانند.

وی همچنین گفت: امروز در همه عرصه ها از جمله صنعت و تکنولوژی نظامی و آمادگی نیروهای مسلح پیشرفت چشمگیری داشته و خودکفا هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: پاسخ ما به غرب همان پیام امام راحل (ره) است که فرمود: "تحریم برای ما برکت است" و اگر دشمنان بخواهند مرتکب این اشتباه شوند تحریم برای ما سرمنشأ یک تحول، خیز و جهش سازنده خواهد بود.

وی تصریح کرد: اروپایی ها خودشان بهتر می دانند که موقعیت ایران در چه حد است و گاهی نیز به آن اعتراف می کنند.