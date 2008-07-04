پاسخ متکی به‌ سولانا تحویل شد/ ایران به‌ بسته پاسخ نداده‌ است

این مقام آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد : در سفر اخیر سولانا به تهران دیدگاههای 1+5 در سه قالب "بسته پیشنهادی"، "نامه وزیران خارجه 1+5 " و "non paper" به ایران ارائه شد .

به گفته وی ایران امروز صرفا پاسخ نامه وزیران خارجه 1+5 را به امضای منوچهر متکی وزیر امورخارجه به خاویر سولانا به عنوان نماینده این گروه داده است.

این مقام نزدیک به مذاکرات اعلام کرد :‌ نامه متکی توسط خواجی سفیر ایران در بروکسل به سولانا تحویل داده شده است.

وی گفت : در گفتگوی تلفنی امروز سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و خاویر سولانا مقرر شد دیدار این دو مذاکره کننده ارشد موضوع هسته ای اواخر تیرماه برگزار شود و طرفین درباره زمان و مکان دقیق مذاکرات بعدا تصمیم گیری خواهند کرد.

دکتر جلیلی در گفتگوی امروز خود با سولانا گفت : نباید اجازه داد برخی رفتارها باعث تشدید بی‌اعتمادی مردم ایران شود. چنانکه برخی اقدامها واکنش افکار عمومی و مجلس ما را به دنبال داشت.

خاویر سولانا نیز ضمن تشکر از حسن نیت و ارسال پاسخ نامه از توافق برای آغاز مذاکرات ابراز خرسندی کرد.