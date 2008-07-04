مردم از فیوضات ماه مبارک رجب بهره کافی را ببرند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نماینده ولی فقیه در کرج در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار داشت: مشغله های مردم در دهه اخیر افزایش یافته است و گاهی اوقات گرفتاریهای روزمره مردم را از پرداختن به ابعاد معنوی زندگی خود غافل کرده است.

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نمازجمعه با اشاره به افزایش تورم و گرانی در جامعه از مسئولان خواست: اقدامات نظارتی خود را به منظور رفاه حال مردم در این زمینه گسترش دهند و با سودجویان و دلالان به شدت برخورد کنند.

کازرونی همچنین در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی نیز عنوان کرد: همان گونه که در احکام دین مبین اسلام سفارش شده، مردم باید در مصرف انواع انرژی صرفه جویی و دولت را در بحران کمبودها یاری کنند.

وی همچنین با اشاره هفته صنعت و معدن، کارگران، صنعتگران و صاحبان صنایع را قطبهای مهم جامعه عنوان کرد و ادامه داد: فعالیت اقتصادی کارگران نوعی عبادت است و صنعتگران و صاحبان صنایع علاوه بر بهره اقتصادی و کمک به اقتصاد کشور در ارتزاق حلال قشر عظیمی از جامعه سهیم هستند.