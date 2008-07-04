شش بازیکن جدید در تیم پیام مشهد / مدافع استقلال به مشهد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان تیم تازه به لیگ برتر آمده پیام مشهد برای تقویت این تیم جهت حضور در هشتمین دوره مسابقات لیگ برتر تا به امروز با شش بازیکن به توافق رسیده اند و قراردادی داخلی با آنها به امضا رسانده اند.

ابراهیم شکوری و محسن ارزانی (سایپا)، مهدی هاشمی نسب (ابومسلم مشهد)، حسین کوشکی (استقلال تهران)، محسن زاهدی (مس کرمان) و سجاد امیدیان (شیرین فراز کرمانشاه) بازیکنانی هستند که با باشگاه پیام مشهد قراردادی داخلی به امضا رسانده و طی هفته جاری قرارداد خود را با این تیم رسما در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت می رسانند.

یکی دیگر از بازیکنان مورد نظر تیم فوتبال پیام مشهد، سعید لطفی است که با مسئولان این باشگاه مشهدی مذاکرات مثبتی داشته است. مدافع فصل گذشته تیم فوتبال استقلال تهران طی هفته جاری پاسخ نهایی را به مسئولان باشگاه پیام می دهد و در صورت توافق به جمع سبزپوشان مشهدی می پیوندد.

تیم فوتبال پیام طی هفته گذشته تمرینات خود را در تهران دنبال کرد و در پایان اردوی هفت روزه شب گذشته به مشهد بازگشت تا از فردا (شنبه) مراحل آماده سازی را در خانه دنبال کند.

خبر دیگر از تیم فوتبال پیام مشهد به اعمال تغییرات در کادر سرپرستی این تیم مربوط می شود. بنا به تصمیم مدیریت باشگاه پیام از این پس محمد حسین واقعی به عنوان سرپرست جانشین سلمانی در این تیم خواهد بود و سبزپوشان مشهدی را در فصل آتی همراهی خواهد کرد.