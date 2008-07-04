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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۷

با سفر نماینده فیفا به تهران؛

برگزاری کلاسهای پیشرفته مربیگری و داوری در ایران نهایی شد

برگزاری کلاسهای پیشرفته مربیگری و داوری در ایران نهایی شد

نماینده فیفا در بخش توسعه و پیشرفت فوتبال در آسیا به منظور نهایی کردن برگزاری کلاس های پیشرفته مربیگری و داوری فوتبال در ایران صبح امروز وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، "ماجد زهیر" معاون دفترتوسعه فیفا درمنطقه آسیا صبح امروز به منظور بازدید از امکانات کشورمان برای برگزاری کلاسهای پیشرفته داوری و مربیگری در راستای طرح "FOTORO 3" وارد تهران شد تا مذاکرات لازم را با مسئولان بخش آموزش (مرتضی محصص)، داوری (مسعود عنایت) فدراسیون فوتبال و آکادمی کمیته المپیک (علیزاده) برای نهایی کردن قرارداد برگزاری این کلاسها انجام دهد.  

کلاس های پیشرفته داوری و مربیگری در راستای طرح "FOTORO 3" ازسوی فیفا درکشورهای درحال توسعه و با هدف افزایش دانش علمی و سطح کیفی فوتبال در این کشورها به اجرا در می آید.

طبق برنامه ریزی بخش آموزش فیفا، کلاس های پیشرفته مربیگری و داوری فوتبال 17 اوت (27 مرداد) با حضور داوران و مربیان برتر کشور درمحل آکادمی کمیته المپیک برگزار خواهد شد و مربیان دارای مدرک A مربیگری می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

کد مطلب 710487

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