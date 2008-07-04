برگزاری کلاسهای پیشرفته مربیگری و داوری در ایران نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، "ماجد زهیر" معاون دفترتوسعه فیفا درمنطقه آسیا صبح امروز به منظور بازدید از امکانات کشورمان برای برگزاری کلاسهای پیشرفته داوری و مربیگری در راستای طرح "FOTORO 3" وارد تهران شد تا مذاکرات لازم را با مسئولان بخش آموزش (مرتضی محصص)، داوری (مسعود عنایت) فدراسیون فوتبال و آکادمی کمیته المپیک (علیزاده) برای نهایی کردن قرارداد برگزاری این کلاسها انجام دهد.

کلاس های پیشرفته داوری و مربیگری در راستای طرح "FOTORO 3" ازسوی فیفا درکشورهای درحال توسعه و با هدف افزایش دانش علمی و سطح کیفی فوتبال در این کشورها به اجرا در می آید.

طبق برنامه ریزی بخش آموزش فیفا، کلاس های پیشرفته مربیگری و داوری فوتبال 17 اوت (27 مرداد) با حضور داوران و مربیان برتر کشور درمحل آکادمی کمیته المپیک برگزار خواهد شد و مربیان دارای مدرک A مربیگری می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.