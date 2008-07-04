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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۸

در گزارش خود به حزب الله؛

اسرائیل ادعاهای بی اساس خود درباره 4 دیپلمات ایرانی را تکرار کرد

اسرائیل ادعاهای بی اساس خود درباره 4 دیپلمات ایرانی را تکرار کرد

با وجود تاکید مستمر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر زنده بودن چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در زندانهای رژیم غاصب اسرائیل، این رژیم اشغالگر ادعای خود مبنی بر به شهادت رسیدن این افراد در لبنان را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسرائیل گزارشی را از حزب الله دریافت کرده است که نشان می دهد رون آراد خلبان اسرائیلی گم شده در لبنان در سال 1986 از ده سال پیش مرده است.

اسرائیل، دریافت گزارشی درباره سرنوشت رون آراد را پیش شرطی برای برای ادامه مذاکرات درباره تبادل اسرا که قرار است ده روز دیگر انجام شود اعلام کرد.

حزب الله در این گزارش آورده نتوانسته آراد را پیدا کند، ولی پیش بینی می کند وی از ده سال قبل مرده باشد.

اسرائیل هم در مقابل این گزارش، درباره سرنوشت چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در سال 1982 در جریان حمله اسرائیل به لبنان، گزارشی را به مقامهای حزب الله ارائه کرد.

در این گزارش برای فرار از مسئولیت، مطابق معمول ادعا شده است : چهار دیپلمات ربوده شده در یک ایستگاه بازرسی نظامیان مسیحی در لبنان کشته شده اند.

کابینه رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته با 22 رای موافق در برابر 3 رای مخالف، با توافق تبادل اسرا با حزب الله موافقت کرد که بر اساس جزئیات این توافق، اطلاعاتی درباره چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.

بر خلاف ادعای بی اساس رژیم صهیونیستی مبنی بر شهادت این چهار تبعه ایرانی،کاردار سفارت ایران در بیروت با ابراز امیدواری درباره مشخص شدن سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی از سوی مزدوران رژیم صهیونیستی در روزهای آتی،بار دیگر بر زنده ماندن این افراد تاکید کرده است.

کد مطلب 710489

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