بازیکنان خارجی فولاد سه شنبه باز می گردند / جانواریو در فهرست فروش

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس دروازه بان پرتغالی و ساندرو گائوچو برزیلی به همراه روما مهاجم برزیلی جدید تیم فوتبال فولادخوزستان سه شنبه وارد ایران می شوند تا در تمرینات آماده سازی این تیم شرکت کنند اما مسئولان این باشگاه قرارداد فابیو جانواریو را فسخ کردند.

از سوی دیگر کاروان 26 نفره ای تیم فوتبال فولادخوزستان برای برپایی اردوی آماده سازی روز گذشته راهی فارسان شهرکرد شد تا ضمن برگزاری اردویی یک هفته ای در این شهر، 2 دیدار تدارکاتی را طی روزهای دوشنبه و پنجشنبه در این شهر انجام دهد.

اردوی آماده سازی تیم فوتبال فولادخوزستان زیر نظر فرینا و کورش بختیاری زاده انجام می شود تا سرمربی این تیم بطور رسمی مشخص شود.

همچنین امروز هم احمد مومن زاده، اسماعیل شریفات و بختیار رحمانی به جمع نفرات پیشین اضافه می شود تا این تیم با نفرات کاملتر اردوی خود را در شهرکرد پیگیری کند.