ایران خواستار برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی فوتبال بحرین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مخالفت تیم های فوتبال ازبکستان و ژاپن برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم فوتبال کشورمان بدلیل برنامه ریزی قبلی این دوتیم، فدراسیون فوتبال کشورمان خواستاربرگزاری دیداری دوستانه با تیم ملی فوتبال بحرین در فاصله زمانی 24 تا 30 آگوست ( 3 تا 9 شهریور) و پیش از دیدار 16 شهریورمقابل عربستان در تهران شد.

با توجه به دیدار روز دوم فروردین تیم فوتبال کشورمان در بحرین ، فدراسیون فوتبال خواستار برگزاری دیدار برگشت بین تیم های ملی فوتبال دو کشور شده است.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز دوم فروردین ماه گذشته و پیش از دیدار با تیم ملی فوتبال کویت در دیداری دوستانه در شهر منامه با یک گل مغلوب میزبان خود شد.

فدراسیون فوتبال بحرین تاکنون پاسخی به پیشنهاد ایران نداده است ولی با توجه به برگزاری دیدار رفت، احتمال موافقت بحرینی ها با برگزاری دیدار برگشت در تهران بسیار زیاد است.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز 16 شهریورماه در نخستین دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 میهمان عربستان خواهد بود و دیدار با بحرین می تواند تدارک مناسبی برای تیم ملی در نخستین گام باشد.