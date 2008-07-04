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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۸

میشل عون خبر داد:

پیشرفت جزئی در روند تشکیل دولت / تلاش برای توزیع عادلانه پستهای وزارتی

پیشرفت جزئی در روند تشکیل دولت / تلاش برای توزیع عادلانه پستهای وزارتی

رئیس جریان ملی آزاد لبنان اعلام کرد : دور جدید مذاکرات گروههای سیاسی لبنان درباره تشکیل دولت وحدت ملی با پیشرفت جزئی همراه است اما تمام گروهها برای توزیع عادلانه پستهای وزارتی تلاش می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،"میشل عون" به روزنامه الاخبار گفت : در دور جدید مذاکرات و رایزنی ها، پیشرفت جزئی حاصل شده است و قطعا همه طرفهای لبنانی حسن نیت خود را ابراز می کنند.

وی افزود : تلاشهایی درحال انجام است تا پستهای وزارتی به صورت عادلانه و براساس حضور هر گروه سیاسی توزیع شود و هدف نهایی هم تشکیل دولتی باشد که به هیچ گروهی چه ضعیف وقوی ضرر نرسد.

درعین حال روزنامه السفیر به نقل از منابع آگاه سیاسی نوشت: اگر تشکیل دولت لبنان در خلال 48 ساعت آتی اعلام شود؛ ظرف کمتر از 24 ساعت آتی بیانیه دولت صادر می شود.

این منابع درادامه افزودند : در صورتی که همه امور مسیر خود را بپیماید؛ روزهای سه شنبه یا چهارشنبه آتی اعضای دولت در برابر پارلمان قرار می گیرند، تا پیش از پایان آتی رای اعتماد به دست آورند.

به این ترتیب درصورت تشکیل دولت، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان می تواند در روزهای 11 یا 12 ماه جاری یعنی بعد از تشکیل دولت لبنان به پاریس برود.

درعین حال این منابع اعلام کردند: تماسهای اخیر بین جریان ملی آزاد لبنان و دولت یعنی مشخصا بین "جبران باسیل" مسئول روابط سیاسی جریان ملی آزاد و "محمد شطح" مشاور سنیوره ، توافقات را درباره پستهای وزارتی تقریبا به مرحله نهایی نزدیک کرده است.

کد مطلب 710504

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