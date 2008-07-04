پافشاری آمریکا بر موضع بی نتیجه خود در برابر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، روز گذشته "شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با تکرار ادعاهای واهی خود مدعی شد : ما تا کنون بارها با ایرانیها درباره مسئله هسته ای در چارچوب گروه 1+5 مذاکره کرده ایم و برای به نتیجه رسیدن مذاکرات گذشته لازم است ایرانیها غنی سازی را تعلیق کنند.

وی ادامه داد : در صورت تعلیق غنی سازی از سوی ایران فعالیتها در چارچوب شورای امینت سازمان ملل متحد (قطعنامه ها )هم به تعلیق خواهد افتاد.

مک کورمک استفاده از طرح توقف در برابر توقف به معنی توقف غنی سازی در مقابل توقف تحریمهای جدید را در مذاکرات آتی رد نکرد.

به گفته وی غرب در انتظار پاسخ ایران به بسته پیشنهادی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گروه 5+1 است.

فرانس پرس در تحلیلی نوشت : با وجود اینکه مناقشه هسته ای بین ایران و غرب به رهبری آمریکا، فضای پر تنشی را بین تهران و واشنگتن ایجاد کرده است در روزهای اخیر تلاشهایی برای ایجاد دفتر حفظ منافع آمریکا در ایران و ایجاد پرواز مستقیم در حال انجام است.

"خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر 14 ژوئن خود به تهران برای ارائه بسته پیشنهادی گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) برای حل موضوع هسته ای ایران پاسخ اولیه مثبتی را از سیاستمداران ایرانی دریافت کرد که تاکیدی بر آمادگی تهران برای شرکت در مذاکرات جدی بود. ایران هم اکنون در حال بررسی این بسته است.

دکتر سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 امروز در گفتگوی تلفنی با سولانا از تحویل پاسخ ایران به بسته پیشنهادی وی در امروز خبر داد.