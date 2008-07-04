مذاکرات تلفنی امروز جلیلی و سولانا مثبت و سازنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کریستینا گالاچ"، درباره گفتگوی امروز سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات با سولانا گفت : دو طرف گفتگویی مثبت و سازنده داشتند و قرار شد مذاکرات تلفنی ادامه یابد.

گالاچ به نقل از جلیلی پاسخ ایران را دارای محتوایی بسیار روشن اعلام کرد.



خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سفر 14 ژوئن خود به تهران برای ارائه بسته پیشنهادی گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) برای حل موضوع هسته ای ایران پاسخ اولیه مثبتی را از سیاستمداران ایرانی دریافت کرد که تاکیدی بر آمادگی تهران برای شرکت در مذاکرات جدی بود. ایران هم اکنون در حال بررسی این بسته است.

دکتر سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات هسته ای با گروه 1+5 امروز در گفتگوی تلفنی با سولانا از تحویل پاسخ ایران به بسته پیشنهادی وی در امروز خبر داد.