چهره 4 تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات واترپلو المپیاد ورزشی ایرانیان که از سه شنبه گذشته با حضور 10 تیم در 2 گروه به میزبانی استخر انقلاب اصفهان آغازشده است ، صبح امروز در مرحله پلی آف و در دیدارهای ضربدری پیگیری شد تا چهره تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی این رقابتها مشخص شود.



در نخستین دیدارصبح امروز اصفهان با نتیجه 9 بر 1 از سد فارس گذشت و کرمانشاه در دیداری نزدیک و پایاپای 2 بر 1 زنجان را شکست داد.



به این ترتیب با توجه به صعود تیم های تهران و خوزستان به عنوان تیم های صدرنشین گروههای A و B تا ساعاتی دیگر در مرحله نیمه نهایی این رقابتها ، تهران با کرمانشاه و اصفهان با خوزستان برای تعیین تیم های فینالیست دیدارخواهند کرد.



ضمن اینکه تیم های فارس و زنجان (تیم های بازنده مرحله پلی آف) برای کسب مقام های پنجم وششم این دوره از رقابتها به مصاف هم می روند.



دیدارفینال مسابقات واترپلو نوجوانان دومین المپیاد ایرانیان ساعت 17 فردا شنبه برگزارخواهد شد . ضمن اینکه دیدار رده بندی این رقابتها ساعت 30/12 فردا برگزار می شود.

