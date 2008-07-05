به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد تنها این هفته مجموع فروش فیلمها حدود 20 درصد بیشتر از پارسال بود که این مسئله تا حد زیادی به خاطر عملکرد بسیار خوب دو فیلم تازه به نمایش درآمده "وال ـ ای" و "تحت تعقیب" بود.
فروش "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" از 300 میلیون دلار گذشت
تابستان امسال متوسط فروش 10 فیلم برتر جدول هر هفته 2/149 میلیون دلار بوده است. فیلمهای رده 11 تا 20 جدول نیز به فروش متوسط 7/36 میلیون دلار دست پیدا کردهاند. این در حالی است که پارسال متوسط فروش فیلمهای این رده 22 میلیون دلار بود.
فیلمهای کمدی مانند "سر به سر زوهان نگذار" با بازی آدام سندلر و "اسمارت را بگیرید" با حضور استیو کارل در گیشه موفق بودند و به لطف حضور تماشاگران زن فیلم "جنسیت و شهر" با بازی سارا جسیکا پارکر نیز بسیار پرفروش شد.
تریلر "اتفاق" ام نایت شیامالان و فیلم ترسناک "غریبهها" با بازی لیو تایلر و اسکات اسپیدمن به ترتیب با 1/59 میلیون دلار و 5/51 میلیون دلار عماکردی فراتر از انتظار داشتند. تابستان پارسال فیلم ترسناک "خوابگاه: قسمت دوم" که ماه ژوئن به نمایش درآمد تا پایان این ماه تنها 5/17 میلیون دلار فروش داشت و "قانون جرجیا" نیز تنها 9/18 میلیون دلار فروخت و نتوانست خیلی با تماشاگران ارتباط برقرار کند.
فیلمهای رومانتیک نیز امسال خیلی بهتر از سال قبل بودند. "آنچه در وگاس اتفاق افتاد" با بازی کامرون دیاز و اشتن کوچر با 3/78 میلیون دلار فعلا در فهرست 10 فیلم پرفروش تابستان رده هشتم را دارد و کمدی "ندیمه" به کارگردانی پل وایلند نیز 46 میلیون دلار فروخت و در رده چهارهم قرار گرفت.
فیلمهای خانوادگی نیز تا اینجا بسیار موفق بودهاند. فیلم ماجرایی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" به کارگردانی استیون اسپیلبرگ روز دوشنبه از مرز 300 میلیون دلار فروش عبور کرد. این هفته انیمیشن "وال- ای" پیکسار و دیسنی با 63 میلیون دلار افتتاح شد و در فهرست بهترین فروش افتتاحیه فیلمی از دیسنی رده سوم را از آن خود کرد.
تابستان پارسال انیمیشن "راتاتوی" پیکسار و دیسنی با 47 میلیون دلار فروش در هفته اول کار خود را آغاز کرد و در نهایت به فروش بسیار خوب 4/206 میلیون دلاری دست یافت. فیلم انیمیشن "کنگ فو پاندا" با صدای جک بلک و داستین هافمن نیز تاکنون 3/179 میلیون دلار فروخته است.
این هفته فیلم حادثهای "تحت تعقیب" به کارگردانی تیمور بکمامبتوف با در اختیار داشتن آنجلینا جولی، در هفته نخست نمایش 9/50 میلیون دلار فروخت و در فهرست بهترین فروش هفته اول فیلمهای درجه R نیز در رتبه ششم قرار گرفت.
در حوزه فیلمهای با موضوع یک ابرقهرمان، "آیرون من" با بازی رابرت داونی جونیر به نقش قهرمان قصههای مصور مارول مجموع فروش خود را در بازار آمریکای شمالی به 2/309 میلیون دلار رسانده است. فیلم افسانهای علمی و فانتزی "هالک شکستناپذیر" با بازی ادوارد نورتن نیز تاکنون 8/115 میلیون دلار فروخته است.
به اعتقاد توزیعکنندگان دلیل موفقیت تجاری تابستان امسال این است که فیلمها دقیقا به هدفهای مورد نظر خود اصابت میکنند. گروهی دیگر نیز شرایط نابسامان اقتصادی در آمریکا و بخصوص افزایش بسیار زیاد قیمت بنزین را دلیل این امر میدانند. به عقیده آنها وقتی قیمت بنزین زیاد باشد، خیلیها برنامه مسافرت خود را لغو میکنند و در این شرایط سفر به سینماهای چندسالنه بهترین گزینه است.
"جمجمه بلورین" ششمین فیلم پارامونت از آغاز تابستان 2007 است که فروش آن از مرز 300 میلیون دلار میگذرد که این قدرت استودیو را در بازاریابی و توزیع نشان میدهد. "جمجمه بلورین" پس از "آیرون من" دومین فیلم 2008 است که به 300 میلیون دلار رسید. عملکرد بسیار خوب فیلمها در تابستان 2008 باعث شد تاثیر منفی فیلمهای ضعیف مانند "اسپید ریسر" و "گورو عشق" احساس نشود.
تابستان پارسال به لحاظ اکران، اوضاع به هم ریخته بود و در مواردی در یک هفته چند فیلم همزمان به طور گسترده اکران میشدند. بسیاری از فیلمهای متوسط و متعلق به یک ژانر مشخص قربانی این شیوه توزیع شدند که نمونه آن "آقای بروکس" (27 میلیون دلار)، "28 هفته بعد" (4/28 میلیون دلار) و "شکستگی" (8/15 میلیون دلار) بود.
امسال استودیوها برنامه اکران را با دقت بیشتر تنظیم کردهاند و تعداد فیلمهایی که هر هفته به طور گسترده اکران میشود دو یا نهایت سه فیلم است. به این ترتیب فیلمها فرصت نفس کشیدن دارند و میتوانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.
موفقیت تابستان پارسال تا حد زیادی به خاطر اکران فیلمهای دنبالهای و "ترانسفورماتورها" مایکل بی با 6/310 میلیون دلار تنها فیلم غیردنبالهای پنج فیلم پرفروش تابستان بود. امسال نبود فیلم دنبالهای این نگرانی را در هالیوود ایجاد کرده بود که شاید تکرار موفقیت تابستان پارسال امکانپذیر نباشد. این اتفاق تاکنون نیفتاده، هر چند ادامه این روند تا آخر تابستان مشخص نیست.
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