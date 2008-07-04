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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۳

ادامه تنشها در کره جنوبی/

تظاهرات میلیونی علیه واردات گوشت از آمریکا برگزار می شود

تظاهرات میلیونی علیه واردات گوشت از آمریکا برگزار می شود

در ادامه تنشها در کره جنوبی به علت حمایت دولت این کشور از واردات گوشت گاو از آمریکا، تظاهرکنندگان امروز در تظاهرات گسترده خود بر ضد اقدامات دولت، اعلام کردند فردا تظاهراتی میلیونی در این کشور به راه خواهند انداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، امروز هم  صدها هزار نفر در سئول و حومه این شهر علیه واردات گوشت گاو از آمریکا تظاهرات کردند.

رهبران تظاهرات امروز از تدارک یک تظاهراتی میلیونی در روز شنبه در این کشور خبر دادند.

از دو ماه پیش به خاطر حمایت دولت طرفدار آمریکا در کره جنوبی از واردات گوشت گاو از آمریکا، این کشور شاهد اعتصابات گسترده و تظاهرات خیابانی چند صدهزار نفری بوده است.

توافقنامه‌ آوریل گذشته واشنگتن و سئول برای از سرگیری واردات گوشت گاو از آمریکا، سبب بروز اعتراضات خیابانی و برپایی تظاهرات چند هزار نفری در هفته های گذشته در شهرهای مختلف کره شد.

این درحالی است که در قرارداد واردات گوشت از آمریکا به سن گاوها اشاره ای نشده و دانشمندان معتقد هستند که گاوهای جوان کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری جنون گاوی یا سایر بیماری های مغزی مشابه قرار دارند.

کد مطلب 710537

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