یووه دشمن توتی را به خدمت می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه یوونتوس در این فصل از رقابت ها به تلاش گسترده ای برای جذب یک هافبک میانی دست زده که از این میان می توان به ژابی آلونسو، آلبرتو آکیلانی، دژان استانکوویچ و مارک هامسیک اشاره کرد که حضور هیچ کدام از این گزینه ها در یووه قطعی نشده است.

راه راه پوشان ایتالیایی این بار قصد دارند بازیکن میانی تیم سویا یعنی کریستین پولسن را به خدمت بگیرند و طبق اعلام گاتزتا دلواسپورت، 10 میلیون یورو برای این بازیکن به باشگاه اسپانیایی می پردازند.

آلسیو سکو، مدیر نقل و انتقالات یووه ، در تلاش است تا با این بازیکن دانمارکی ملاقاتی داشته باشد. این بازیکن 28 ساله مورد تایید مقامات یووه از جمله کلودیو رانیه ری، سرمربی این تیم ، نیز هست.

پولسن در رقابت های یورو 2004 و در حالی که تیم های دانمارک و ایتالیا با یکدیگر بازی داشتند، آب دهان به روی توتی پرتاب کرد که از چشم داور دور ماند اما تصاویر تلویزیونی ، آن را به نمایش درآورد.