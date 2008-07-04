بشار اسد با اولمرت دیدار نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولید المعلم وزیر امورخارجه سوریه که در پاریس به سر می برد امروز در کنفرانسی مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار بشار اسد و ایهود اولمرت در ماه جاری در پاریس گفت : بعید می دانم که چنین دیداری انجام شود.

ولید المعلم که برای فراهم کردن مقدمات سفر بشار اسد به فرانسه به منظور شرکت در کنفرانس اتحادیه کشورهای حوزه مدیترانه به پاریس سفر کرد، گفت : موضوع دیدار رئیس جمهوری سوریه و نخست وزیر اسرائیل در دستور کار نیست.

وزیر امور خارجه سوریه درباره مذاکرات غیر مستقیمی که تا کنون سه مرحله از آن با میانجیگری ترکیه برگزار شد، تصریح کرد : این مذاکرات در مراحل آغازین خود قرار دارد و قضاوت درباره آن زود است.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که هدف از این مذاکرات آماده کردن مقدمات مذاکرات مستقیم بین دو طرف است، خاطرنشان کرد : سوریها و اسرائیلیها تا کنون به مرحله مذاکرات مستقیم نرسیدند،زیرا مذاکرات مستقیم نیازمند تعهدات خاصی از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه است.

این در حالی است که ایهود اولمرت روزگذشته ادعا کرد: دمشق و تل آویو به زودی به صورت مستقیم با هم مذاکره می کنند.