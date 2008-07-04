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۱۴ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۵۴

در پراک تاکید شد:

انرژی هسته ای مهمترین انرژی عصر جدید است

انرژی هسته ای مهمترین انرژی عصر جدید است

یک کمیته تحقیقاتی جمهوری چک بر استفاده از انرژی هسته ای به عنوان مهمترین انرژی دوران جدید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک کمیته کارشناسی دولتی چک امروز انرژی هسته ای را به عنوان مهمترین عنصر در تامین انرژی آینده و آن را مهمترین انرژی در میان انرژی های دیگر قلمداد کرد.

بنا به تحقیقات این کمیته، برق تولیدی با استفاده از انرژی هسته ای در این کشور باید تا سال 2030 به مقدار 66 درصد افزایش یابد.

بین احزاب مختلف دولت ائتلافی حاکم در چک درباره میزان گسترش فعالیتهای هسته ای در این کشور اختلاف نظر وجود دارد.

با کاهش منابع فسیلی انرژی، استفاده از انرژی هسته ای در جهان رو به گسترش است و دانشمندان علوم انرژی تجارت هسته ای را جایگزین تجارت نفت در آینده می دانند.

در چنین شرایطی دارندگان بازار سوخت هسته ای با دستیابی دیگر کشورها مثل ایران به سوخت هسته ای و گسترش توانایی دیگر کشورها به خاطر منافعی که در این بازار دارند مخالفت می کنند.

کد مطلب 710557

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