تجهیز 70 مرکز خرید گندم در خراسان شمالی

علی اکبر موذن در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: 50 مرکز خرید گندم به در اختیار شرکت تعاونی روستایی و بقیه در اختیار شرکت غله است.

وی خاطرنشان کرد: اکثر مراکز خرید در اختیار شرکت تعاون روستایی به صورت سیار در روستاهای استان خراسان شمالی کار خرید گندم را از کشاورزان به قراری هر کیلوگرم دو هزار و 800 ریال انجام می دهند.

مدیرکل شرکت بازرگانی دولتی و غله استان خراسان شمالی گفت: هم اکنون 220 هزار تن فضای انباری برای ذخیره سازی گندم خریداری شده در این استان پیش بینی شده است.

موذن افزود: پیش بینی می شود در سال زراعی جدید 140 هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شود که در صورت تحقق میزان خرید به دلیل خشکسالی به نسبت سال گذشته 40 درصد کاهش خواهد داشت.

وی میزان نیاز گندم استان را برای مصرف یک سال 160 هزار تن اعلام کرد که 20 هزار تن کمبود احتمالی از استانهای همجوار تامین می شود.