عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"عبدالقدیر خان" پدر بمب هسته ای پاکستان فاش کرد : کره شمالی با رضایت "پرویز مشرف" رئیس جمهوری پاکستان تجهیزات هسته ای از اسلام آباد دریافت کرده است.

-"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان تاکید کرد: اتحادیه اروپا همه تحریمها را علیه زیمبابوه بررسی می کند.

-هلند تحصیل دانشجویان ایرانی را در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای ممنوع کرد.

-"هوگو چاوز" رئیس جمهوری ونزوئلا از کشورهای عضو اوپک خواست برای حمایت از کشورهای فقیر قیمت نفت را کاهش دهند.

- جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق بعد از سفر دوره ای خود به آمریکا و یونان به بغداد بازگشت.

- یکی ازنمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد: نوری المالکی نخست وزیر این کشور لیست نامزدها برای تصدی وزارتخانه های خالی از وزیر را طی هفته های آتی تحویل می دهد.

- دولت جمهوری چک سفر وزیر امورخارجه آمریکا را به پراگ درسه شنبه هفته جاری پیش بینی کرد.

-محمود الزهار یکی ازسران برجسته حماس اعلام کرد: غرب ، مذاکرات داخلی فلسطین را به شکست کشاند.

- منابع ترک اعلام کردند: رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه طی دو سال ، 7 بار هدف عملیات تروریستی قرار گرفت.

- جبهه التوافق بزرگترین جریان سیاسی اقلیت اهل سنت عراق آماده می شود تا جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق را به خاطر دست دادن با ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مجلس مورد استیضاح قرار دهد.