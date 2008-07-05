برنامه میشل سلیمان برای سفر به چند کشور عربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، منابع آگاه اعلام کردند : میشل سلیمان آماده می شود تا سفر خود را به چند کشور عربی آغاز کند .به گفته این منابع ، قطر که در تدوین توافقنامه دوحه نقش اساسی ایفا کرد ، در صدر این کشورها قرار دارد.

رئیس جمهوری لبنان همچنین از عربستان، مصر، سوریه و امارات نیز دیدار می کند.

دیدار "میشل سلیمان" و " بشار اسد " رئیس جمهوری سوریه نیز هفته آتی در فرانسه در حاشیه کنفرانس کشورهای حوزه مدیترانه انجام می شود.

از سوی منابع مذکور اعلام کردند : رئیس جمهوری لبنان از بخشهای ویژه کاخ ریاست جمهوری خواست تا آماده برگزاری کنفرانسی برای انجام گفتگوی ملی در اواخر ماه جاری میلادی شوند.

به گفته این منابع، طرفهای لبنانی ازجمله نبیه بری به این نشست دعوت می شوند و میشل سلیمان هم این نشست را هدایت می کند.