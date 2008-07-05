۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۰:۴۴

زندگی و شعر شمس لنگرودی منتشر شد

"گفتگو با محمد شمس لنگرودی" از مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران توسط نشر ثالث منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که گفتگوی کیوان باژن با این شاعر معاصر را دربر می گیرد، در قطع رقعی و با قیمت 4500 تومان منتشر شده است. 
 
مجموعه‌ تاریخ شفاهی ادبیات معاصر (زیرنظر محمدهاشم اکبریانی) با این هدف طراحی شده تا بتوان در خلال گفتگوهای رودررو با مولفان، مترجمان و شعرا، خاطرات و یادماندنی‌های این افراد را در یک مجموعه فراهم آورده و دستمایه‌ تدوین تاریخ اجتماعی فرهنگ و هنر معاصر قرار داد. کتاب حاضر به زندگی و شعر محمد شمس لنگرودی اختصاص یافته است.

از این مجموعه "گفتگو با ضیاء موحد" نیز موفق به دریافت مجوز شده و به زودی منتشر می شود.

در مرحله اول این طرح با 15 شخصیت از مترجمان، نویسندگان، شاعران و منتقدان گفتگو شد. در مرحله دوم نیز قرار است به 10 شخصیت شامل کامران فانی، محمد حقوقی، محمود دولت آبادی، محمد محمدعلی، مهدی سحابی، جمال میرصادقی، عبدالله کوثری، رضا سید حسینی، فروغ فرخزاد و نجف دریابندری پرداخته شود.

محسن فرجی، بهنام ناصح، حدیث نبی زاده، مژگان بهمنش، آزاده تنها و عسل همتی گفتگوها را با شخصیت های مذکور در مرحله دوم برعهده دارند.

