دشوارتر شدن اجرای طرح سپر موشکی / نارضایتی لهستان چالشی برای سیاست خارجی بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت :"دونالد تاسک" نخست وزیر لهستان روز گذشته ضربه ای به امیدهای آمریکا وارد کرد،زیرا آمریکا امیدوار بود درباره استقرار سپرموشکی خود در خاک این کشور به توافقی رسیده است ، اما تاسک اعلام کرد که پیشنهاد اخیر واشنگتن "رضایت بخش نیست".

تاسک یک روز پس از گفتگوی تلفنی خود با " دیک چنی" معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت:" در موضوع مهم افزایش امنیت لهستان ما به نتیجه ای نرسیدیم."

نویسنده خاطر نشان کرده است : این اقدام نخست وزیر لهستان ضربه ای به یکی از سیاستهای خارجی و محوری " جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکاست. یک مقام آمریکایی گفت :"ما پیشنهاد بسیار سخاوتمندانه ای را به لهستانی ها دادیم. از اینکه آن را نپذیرفتند؛ ناامید شدیم ، اما به کار با آنها ادامه می دهیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد."

در ادامه این مطلب آمده است : بوش در دوره ریاست جمهوری خود بر طرح سپر موشکی تمرکز کرده و البته این برنامه شامل استقرار یک پایگاه رادار در جمهوری چک نیز می شود. نظرسنجیها در این کشور نیز همچون لهستان از مخالفت مردم این کشور با آن حکایت دارد. اما دولت چک با آمریکا به توافقی رسیده و قرار است " کاندولیزا رایس" وزیر امور خارجه آمریکا هفته جاری برای امضای این توافقنامه به پراگ ( پایتخت جمهوری چک) سفر کند.

فایننشال تایمز افزوده است : حال که دورنمای رسیدن به یک توافقنامه با لهستان کم رنگ شده است، آغاز ساخت این پایگاهها در خاک اروپا در طول سال جاری میلادی برای آمریکا دشوارتر خواهد شد.

در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به ادعاهای آمریکا مبنی بر اینکه هدف از این برنامه مقابله با خطرات احتمالی از سوی ایران است، آمده است : لهستان همچون آمریکا متقاعد نشده که خطر حمله موشکی از سوی ایران وجود دارد، بلکه از نظر ورشو ، خود این پایگاه خطری را برای لهستان تحمیل می کند. آمریکا هم به دلیل ترس از روسیه در دادن تجهیزات هوایی پیشرفته به لهستان بسیار محتاط عمل و از انجام آن خودداری کرده است.