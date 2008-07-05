مسابقات هفته دوم کورس اسبدوانی تابستانه بندر ترکمن پایان یافت

به گزراش خبرنگار مهر، 69 اسب در رده های سنی مختلف به مسافت یک هزار متر و در هشت کورس با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان به صاحبان اسبهای برنده در مچموع بیش از 124 میلیون ریال جایزه داده شد.

شمار زیادی از اهالی منطقه برای تماشای این رقابتها حضور داشتند.

بندر ترکمن از مناطق مهم پرورش اسبهای اصیل و سوارکاری در کشور به شمار می رود که درصد زیادی از اهالی این منطقه در این زمینه فعالیت دارند.

در عین حال، جمعی از ورزشکاران رشته اسب دوانی و سوارکاری در حاشیه این رقابتها عنوان کردند: اعتلای این رشته ورزشی به حمایت همه جانبه و رفع مشکلات فراروی بستگی دارد.

آنان خواستار توجه ویژه متولیان امر برای رفع این مشکلات شدند.

بندر ترکمن با 123 هزار نفر جمعیت در غرب استان گلستان واقع شده است.