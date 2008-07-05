بدهی باشگاه پرسپولیس 4 میلیارد تومان است/ در کار قطبی دخالت نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، درایوش مصطفوی در تشریح آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه اعضای هیئت مدیره برای بازگشت افشین قطبی تلاش زیادی انجام دادند گفت: پس از قبول مسئولیت در باشگاه پرسپولیس از همان ابتدا افشین قطبی را به عنوان گزینه اصلی مد نظر داشتیم و در شرایطی که 7 گزینه مد نظر داشتیم در نهایت با افشین قطبی برای دو فصل به توافق رسیدیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: پیش قرارداد افشین قطبی هشت روز پیش در دفتر من به امضا رسیده بود و پس از تایید نهایی اعضای هیئت مدیره ، نماینده باشگاه را به امارات فرستادیم تا کاررا نهایی کند که خوشبختانه روز پنجشنبه این اتفاق روی داد.

برخی مسائل را بزرگ کردند

داریوش مصطفوی در پاسخ به این سوال که گفته می شود قطبی با برخی بازیکنان فعلی پرسپولیس مثل نیکبخت واحدی مشکل دارد گفت: اینها مسائل داخلی باشگاه است که از سوی رسانه ها بزرگ می شود. مطمئنا هم آقای قطبی و هم نیکبخت وظایفشان را به خوبی می دانند به عنوان دو عضو حرفه ای باشگاه عمل خواهند کرد. مطمئن باشید هیچ مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

انتقاد از تیم های صنعتی

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس که با حضور در برنامه ورزش ومردم شبکه اول سیما سخن می گفت به انتقاد از هزینه بالای تیم های صنعتی پرداخت و گفت: این تیم ها هزینه های بسیاری را برای جذب بازیکنان انجام می دهند که طبیعتا مشکل مالی هم نخواهند داشت. امیدوارم طوری رفتار شود که سایر تیم ها در فصل نقل و انتقالات ضرر نکنند.

پاسخ نامشخص به علی پروین

سوال دیگر از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس این بود که " آیا علی پروین به این تیم بازخواهد گشت؟" . مصطفوی در پاسخ به این پرسش گفت: آقای پروین یکی از اسطوره های باشگاه پرسپولیس است اما من به تنهایی نمی توانم در مورد حضور ایشان تصمیم بگیرم. باید در هیئت مدیره مطرح شود و بعد از آن نظر بدهیم. اما مطمئنا از کنار نام پروین نمی شود به راحتی گذشت.

بدهی 4 میلیارد تومان است

مصطفوی با رد بدهی 12 میلیارد تومانی باشگاه پرسپولیس گفت: این رقم در حد حرف است و پس از بررسی هایی که ما انجام دادیم متوجه شدیم بدهی واقعی باشگاه پرسپولیس کمتر از 4 میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم به مرور زمان این بدهی را هم تسویه حساب کنیم.

در کار مربی دخالت نکرده ام

وی در مورد احتمال دخالتش در امور فنی و کار افشین قطبی گفت: در تمام این سالهایی که در فوتبال ایران مسئولیت داشته ام در کار هیچ مربی دخالت نکرده ام و در کار قطبی هم چنین دخالتی نخواهم داشت. آنهایی که مرا می شناسند خوب می دانند که در کار مربی دخالت نمی کنم.

داوران را توصیه می کردم

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در مورد دخالتش در انتخاب داوران هم گفت: اصلا اینطور نبوده که من در مورد داوران نظر بدهم یا در کارشان دخالت کنم. البته در برخی موارد که نیاز فوتبال بود در مورد داوری توصیه هایی را انجام می دادم. ضمن اینکه هدفم از این توصیه ها کمک به آرامش فوتبال بود.

فرصت دعوا با فتح الله زاده را ندارم

مصطفوی اختلافاتش با فتح الله زاده را رد کرد و خاطر نشان ساخت: به هیچ وجه مشکلی با آقای فتح الله زاده ندارم. اگر بی احترامی نباشد باید بگویم اصلا وقتی برای این کار ندارم. ایشان در باشگاه استقلال مشغول هستند وبنده هم در پرسپولیس وظایفم را انجام می دهم.

اسپانسر 3 میلیارد و 300 میلیون تومانی

وی در مورد اسپانسر فصل آینده پرسپولیس گفت: سال قبل مبلغی نزدیک به یک میلیارد و 600 میلیون تومان از محل اسپانسر به باشگاه پرسپولیس رسیده است که امسال به توجه به حضور در سه جام این رقم از سوی یک شرکت 3 میلیارد و 300 میلیون تومان پیشنهاد شده است. البته هنوز این رقم نهایی نشده و باید در جلسه مجمع مورد ارزیابی قرار گیرد.

فعالیت رشته های دیگر

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان صحبت هایش از تشکیل رشته های غیر فوتبالی در این باشگاه خبر داد و گفت: اگر مشکل مالی نداشته باشیم رشته هایی مانند کشتی ، قایقرانی ، بسگتبال ، والیبال و ... را نیز فعال خواهیم کرد.