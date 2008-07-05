سرانه فضای ورزشی در گلستان دو دهم متر مربع است

قربانعلی پاشا روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : این میزان بسیار پایین تر از استاندارد کشوری است و برای افزایش این میزان باید برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت : میزان سرانه ورزشی این استان با اجرای کامل مصوبات سفر دولت به بیش از پنج دهم ارتقاء می یابد.

وی خاطرنشان کرد : خوشبختانه توجه دولت نهم برای توسعه اماکن و فضاهای ورزشی در این استان مطلوب بوده است و بخش زیادی از مصوبات دولت در استان گلستان در سال جاری به بهره برداری می رسد.

پاشا واگذاری مسوولیت یک تیم فوتبال لیگ برتر را از جمله مصوبات خوب دولت نهم برشمرد و گفت : این استان برای اجرای این مصوبه دولت آمادگی کامل دارد.

مدیرکل تربیت بدنی گلستان بیان داشت : برای اجرای این طرح و مصوبه مذاکراتی صورت گرفته و بزودی نتیجه آن اعلام می شود.

وی یادآور شد : در زمینه توسعه طرحهای ورزشی روستایی نیز در این استان اقدامات مطلوب صورت گرفته است و وضعیت روبه رشد است.

بیش از 58 هزار و 500 ورزشکار سازمان یافته در استان گلستان فعالیت دارند.

