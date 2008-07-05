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۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۵۴

داور ایرانی تکواندو در کلاس هماهنگی المپیک شرکت می کند

تنها داور تکواندو ایران در المپیک 2008 پکن، برای حضور در آخرین دوره هماهنگی به چین سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، فدراسیون جهانی تکواندو روزهای 14 تا 16 جولای 2008 (24 تا 26 تیر) را زمان برگزاری دوره توجیهی داوران المپیک اعلام کرد. 

این دوره آخرین مرحله از کلاس هماهنگی( Refresher Course ) برای 29 داوری است که قرار است مسابقات المپیک 2008 پکن را قضاوت کنند. این دوره در مدرسه ورزشی "شی‌شاهای" پکن برگزار خواهد شد. 

شهرام اربابی تنها داورتکواندو  ایران که برای حضور در المپیک انتخاب شده جمعه 21 تیرماه راهی پکن خواهد شد.

فدراسیون جهانی تکواندو هدف اصلی خود در المپیک را برگزاری جوانمردانه‌ترین و موفق‌ترین رقابت‌ها عنوان کرده است. به همین دلیل دوره توجیهی داوری تکواندو در شهر میزبان با هدف نمایش شفاف موضع فدراسیون جهانی در راستای دستیابی به اهداف خود، برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 710697

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