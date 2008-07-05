برداشت محصولات کشاورزی در نقاط مختلف استان ایلام آغاز شد

خسرو شهبتزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: برداشت هندوانه در شهرستان دهلران که پیش بینی می شود 85 هزار و 775 تن هندوانه از این شهرستان برداشت شود.

وی افزود: برداشت خیار بهاره در شهرستان دره شهر که قطب نخست استان ایلام در زمینه تولید خیار محسوب می شود که میزان تولید امسال در مقایسه با سال قبل 20 درصد کاهش داشته است و 90 درصد خیار تولیدی به خارج از استان صادر می شود.

این مسئول به برداشت هعندوانه در شهرستان شیروان و چرداول اشاره کرد و گفت: 27 هزار تن هندانه در این شهرستان برداشت می شود که در زمینه تولید هندوانه این استان قادر است که به کشور عراق نیز صادر کند.

شهبازی درباره خشکسالی بی سابقه خاطر نشان کرد: خشکسالی خسلارت زیادی به مزارع کشاورزی استان ایلام وارد کرده است و سطح تولیدات باغی و زراعی استان ایلام را تا حدی پایین آورده است.