نمی توان از تمامی نظرات در تدوین سند درس ملی استفاده کرد

حجه الاسلام و المسلمین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که کارشناسان آموزش و پرورش معتقدند که در تدوین و طراحی این سند نظر آنها لحاظ نمی شود و عده ای از آنها اعتقاد دارند که این سند هیچ محتوای جدیدی ندارد و همان برنامه های قبلی با قالب جدید است، تصریح کرد: این برنامه را خود کارشناسان تدوین کرده اند و این سند برای اشخاص دیگری نیست.

وی ادامه داد: این مجموعه باید دست به دست هم دهند و نقد و بررسی نیز به شکل جدی انجام شود ، تدوین این سند فرصتی است که همه نظر خودشان را بدهند و نهایتا از برخی از نظرها که از پشتوانه علمی برخوردار است، حمایت شود.

معاون وزیرآموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد: بعضی از نظریه ها در حاشیه قرار می گیرد چرا که وقتی یک سند مادر را می نویسیم نمی توانیم همه اجتهاد ها را در آنجا وارد کنیم، به هرحال یک اجتهاد باید مورد قبول واقع شود.

محمدیان با بیان اینکه تدوین سند درس ملی مانند طراحی قانون اساسی است، اظهار کرد: در مورد قانون اساسی هم همین را باید گفت ، چرا که ممکن است فقیه دانان و حقوق دانان نظرات مختلفی را در مورد آن داشته باشند ولی سند حقوقی باید یکی باشد.