به گزارش خبرنگار مهر،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درنشست هفتگی خود با خبرنگاران که صبح امروزبرگزار شد، در پاسخ به این سئوال که سرنوشت نمایندگان حوزه های انتخابیه که انتخابات در آن حوزه ها باطل اعلام شده و یا نماینده خود را از دست داده اند چه خواهد شد، اظهار داشت: در کلیه حوزه هایی که به هر دلیلی انتخابات در آنجا انجام نشده یا ابطال شده و یا براثرحادثه ای نمایندگان آن حوزه ازسمت نمایندگی کناره گیری کرده یا فوت کنند دراولین انتخابات سراسری کشورانتخابات میاندوره ای در آن حوزه ها برگزار می شود.

وی افزود: بنا براین انتخابات میاندوره ای این حوزه ها همزمان با انتخابات ریاست جمهوری که اولین انتخابات پس از انتخابات مجلس است برگزار می شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که با توجه به حضور گسترده ناظران در انتخابات مجلس ،‌ شورای نگهبان چند عضو ناظر در استخدام خود دارد، تصریح کرد: ما دراستانها هیچ شخصی را به عنوان استخدام رسمی نداریم ومعمولا آنها مردمی هستند که مایل هستند با شورای نگهبان در امر نظارت همکاری کنند.

وی گفت : این افراد داوطلب در قالب های مختلف تحت آموزش تخصصی قرار می گیرند و پس از انتخابات نیز به کار اصلی خود مشغول می شوند.کدخدایی تاکید کرد: ما در انتخابات به عنوان ناظر کسی را استخدام نمی کنیم.

یکی از خبرنگاران در خصوص وجود ابهام به کاربردن واژه الحاد، که در یکی از بندهای طرح یک فوریتی مجلس در خصوص تامین امنیت روانی جامعه آمده است از کدخدایی سئوال کرد و گفت با توجه به اینکه ممکن است این واژه مورد بهره برداری های سیاسی قرارگیرد نظرشما دراین باره چیست که کدخدایی پاسخ داد: این گونه طرحها بستگی به مسائلی دارد که نمایندگان تشخیص می دهند و این طرح هنوز در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است و نمی توانیم درباره آن اظهار نظری داشته باشیم.

وی افزود: پس از بررسی جزئیات این طرح در شورای نگهبان در مورد آن توضیح می دهم.

کدخدایی ارائه این طرح به مجلس را اقدام موثر و مثبتی در جهت تامین امنیت در جامعه خواند و گفت: این اقدامات می تواند برای جلوگیری از رشد فساد موثر باشد امیدوارم در مقام اجرا نیز شاهد این اقدامات باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص منصوب شدن خود به عنوان مشاور حقوقی رئیس مجلس شورای اسلامی که سئوال یکی از خبرنگاران بود و پرسید آیا این سمت در راستای همکاری بیشتر شورای نگهبان و مجلس خواهد بود خاطر نشان کرد: این پست ارتباط سازمانی نیست.

وی افزود: مدتی است که بنده در صدد هستم از خدمت شما در این حوزه بروم و به کارهای دانشگاهی بپردازم و این سمت مشاور حقوقی رئیس مجلس در همین راستا است.

کدخدایی با بیان اینکه تخصص اصلی بنده حقوق است یادآور شد بر اساس این تخصص در هر کجای نظام که لازم باشد در نهاد های دیگر نظام حضور خواهم داشت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مجلس با توجه به گزارشات شورای نگهبان بررسی اعتبارنامه یکی از نمایندگان را به کمیسیون تحقیق فرستاد یا خود مجلس گزارشاتی به دست آورده است، گفت: شورای نگهبان هیچ گاه ملزم نیست گزارشات و اطلاعات خود را در اختیار باقی نهادها از جمله مجلس قرار دهد و رویه ای که وجود داشته این بوده که مجلس راسا نسبت به بررسی اعتبارنامه ها اقدام کرده و شورا هیچ گاه گزارشی را ارسال نکرده است.

کدخدایی افزود: تنها مطلبی که شورای نگهبان به مجلس ارسال می کند در صورتی است که نمایندگان یا کمیسیون ها سئوال کنند آیا موارد رسیده به مجلس پیش از این در شورای نگهبان بررسی شده است یا خیر که شورای نگهبان به این سئوالات پاسخ می دهد .



کد خدایی همچنین در کنفرانس خبری خود از بررسی 12 طرح رسیده از دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان خبر داد و اعلام کرد شورای نگهبان این طرح ها را مغایر با شرع و قانون نشناخته است .