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۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۱:۱۴

فوتبال ساحلی در کرج مورد توجه قرار نگرفته است

کرج - خبرگزاری مهر: مربی تیم ملی فوتبال ساحلی گفت: به رغم حضور چهره های ارزنده تیم ملی فوتبال ساحلی از میان ورزشکاران کرجی، این رشته مورد توجه مسئولان کرج قرار نگرفته است.

شهرام دانه کار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تیم ملی ساحلی ایران اولین تیم راه یافته از میان سایر رشته های ورزشی به مسابقات المپیک است و با توجه به آنکه سرمربی، مربی و دو تن از بازیکنان این تیم کرجی هستند اما مسئولان این شهرستان توجهی به این رشته ورزشی ندارند.

وی افزود: ارزش گذاری به مدال ها و عناوین محدود به نام و آوازه برخی از رشته های ورزشی است و به سایر رشته های ورزشی کمتر توجه می شود.

این ورزشکار مدال آور کرجی خاطرنشان کرد: اعتقاد فدراسیون فوتبال به مربیان داخلی انگیزه و امید ما را در انجام وظایف مربیگری بیشتر کرده است.

دانه کار یادآور شد: مسئولان کرجی نیز باید توجه ویژه ای به تمامی رشته های ورزشی داشته باشند تا مشکلات ورزش این شهرستان به مرور زمان برطرف شود.

کد مطلب 710745

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