فوتبال ساحلی در کرج مورد توجه قرار نگرفته است

شهرام دانه کار در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تیم ملی ساحلی ایران اولین تیم راه یافته از میان سایر رشته های ورزشی به مسابقات المپیک است و با توجه به آنکه سرمربی، مربی و دو تن از بازیکنان این تیم کرجی هستند اما مسئولان این شهرستان توجهی به این رشته ورزشی ندارند.

وی افزود: ارزش گذاری به مدال ها و عناوین محدود به نام و آوازه برخی از رشته های ورزشی است و به سایر رشته های ورزشی کمتر توجه می شود.

این ورزشکار مدال آور کرجی خاطرنشان کرد: اعتقاد فدراسیون فوتبال به مربیان داخلی انگیزه و امید ما را در انجام وظایف مربیگری بیشتر کرده است.

دانه کار یادآور شد: مسئولان کرجی نیز باید توجه ویژه ای به تمامی رشته های ورزشی داشته باشند تا مشکلات ورزش این شهرستان به مرور زمان برطرف شود.