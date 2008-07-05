وضعیت حزب حاکم ترکیه تا یک ماه دیگر مشخص می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، پس از آنکه "جمیل چیچک" نایب رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه روز پنجشنبه 13 تیر با حاضر شدن در دادگاه قانون اساسی به مدت شش ساعت و نیم از حزب خود در برابر اتهامات دادستان کل این کشور دفاع کرد، دو مرحله از مراحل رسیدگی به این پرونده پایان یافت.

در همین رابطه روز گذشته، "عثمان پاکسوت" نایب رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در جمع خبرنگاران در سفارت آمریکا در آنکارا اعلام کرد : به احتمال زیاد دادگاه در چهار هفته آینده، رای نهایی خود درباره انحلال عدالت و توسعه را صادر می کند البته این امکان نیز وجود دارد که رسیدگی به این پرونده سه و یا حتی شش هفته طول بکشد.

بر اساس این گزارش، حضور نایب رئیس حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی ترکیه به دلیل شکایت دادستان کل این کشور از حزب حاکم انجام شده بود.

این شکایت در ماه مارس سال جاری میلادی به دادگاه ارائه شده بود. دادستان کل ترکیه در شکایت خود علیه حزب عدالت و توسعه که در اسفند ماه سال گذشته مطرح شد؛ علاوه بر آنکه خواستار ممنوع شدن فعالیت این حزب اسلامگرا شده از دادگاه قانون اساسی خواسته تا 71 نفر از اعضای حزب حاکم ترکیه از جمله "عبدالله گل" رئیس جمهور و "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور را به مدت پنج سال از مشاغل دولتی محروم کند.