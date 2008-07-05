به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره جایزه مهتاب میرزایی 20 تیرماه ساعت 18 در مرکز همایشهای بین المللی رایزن واقع در کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه برگزار می شود.



این جایزه به پدید آورندگانی که اثری از ایشان (داستان، مقاله، ترجمه، نقد، عکس، شعر، طراحی و...) در فصلنامه نگاه نو به چاپ رسیده و خوانندگان مجله آن را به رای خود به عنوان اثر برتر انتخاب کرده اند تقدیم می شود.

جایزه امسال به بهترین مترجم و مولف سال 86 از نگاه خوانندگان نگاه نو اهدا خواهد شد. همچنین در این مراسم از پنج نویسنده و مترجم نیز که در 17 سال گذشته بیش از 40 اثر از آنها در این نشریه به چاپ رسید تقدیر می شود.

نخستین جایزه مهتاب میرزایی برای سال 1385 به انتخاب خوانندگان نگاه‌ نو به رضا رضایی (مترجم مقاله‌ «چمدان پدرم» که در نگاه ‌نو شماره 72 به چاپ رسیده بود) تعلق گرفت. این جایزه هفتم تیرماه 1386 در خانه هنرمندان ایران اهدا شد.