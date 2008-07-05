شهردار تهران به فهرست نهایی بهترین شهرداران جهان راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی شهرداران جهان World Mayor اعلام کرد: رای‌گیری اینترنتی برای انتخاب برنده جایزه شهردار جهان امسال (2008) از ژانویه تا پایان ژوئن انجام گرفت و در این مدت بیش از 200 هزار نفر از سراسر جهان آراء و نظرات خود را درباره کسانی که شایسته دریافت جایزه شهردار جهان امسال هستند، اعلام کردند.

در نهایت از فهرست اولیه شامل 50 نفر، 11 نفر که بیشترین آرا را داشتند به فهرست نهایی راه یافتند که قالیباف شهردار تهران نیز یکی از آنهاست. پروژه "شهردار جهان" به مدیریت وبسایت CityMayors.com انجام می‌شود که و هدف آن معرفی و انتخاب شهردارانی است که "با نگاه، شور و شوق و و مهارت خود شهرها را به مکان‌هایی فوق‌العاده برای زندگی، کار و بازدید تبدیل می‌کنند."

مسئولان CityMayors تا پایان سپتامبر و با بررسی سوابق 11 نفر فهرست نهایی شهردار جهان، برنده جایزه امسال را انتخاب می‌کنند. برنده جایزه "شهردار جهان" سال 2008 روز 14 اکتبر (23 مهر) اعلام می‌شود.

پایگاه CityMayors که تخصص آن مدیریت شهری است، نظرسنجی اینترنتی برای انتخاب بهترین شهردار جهان را از آوریل 2003 آغاز کرد و از برندگان قبلی این جایزه می‌توان به ادی راما شهردار تیرانا / آلبانی و دورا باکویانیس شهردار آتن / یونان اشاره کرد که جوایز سال‌های 2004 و 2005 را بردند. اسامی 11 نامزد فهرست نهایی جایزه شهردار جهان 2008 به شرح زیر است:

محمدباقر قالیباف، تهران، ایران

هلن زیله، کیپ تاون، آفریقای جنوبی

لئوپولدو ادواردو لوپز، چاکائو، ونزوئلا

گوران یوهانسون، گوتنبرگ، سوئد

خیم نبوت، گوایاکیل، اکوادور

ماریدس فرناندو، ماریکینا، فیلیپین

اولریش مالی، نورنبرگ، آلمان

فیل گوردون، فینیکس، آمریکا

خوزه فوگاکا، پورته آلگره، برزیل

سالوادور گاندارا، ویا نووا، گواتمالا

المار لدرگربر، زوریخ، سوئیس