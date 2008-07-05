چشم انداز مددکاری اجتماعی در افق برنامه توسعه 20 ساله ترسیم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، 10 کارگروه علمی مددکاری دراین کنگره اهداف مددکاری اجتماعی را در افق چشم انداز 20 ساله توسعه کشور در بخش های نظام آموزشی مددکاری و مددکاری در بخش های حقوقی ، قضایی و انتظامی ، سیاستگذاری اجتماعی ، بهزیستی و تامین اجتماعی ، بهداشت ودرمان ، آموزش و پرورش ، نهادهای انقلاب اسلامی ، توسعه روستایی و مسائل شهری و NGOها بیان خواهند کرد.

بر اساس نتایج اولیه فعالیت این 10 کارگروه علمی ، مدد کار اجتماعی ماموریت دارد خدمات حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت را به افراد، گروه ها و جوامع در راستای توانمند سازی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی ارائه کند.

برمبنای این نتایج ، مددکاری اجتماعی در افق سال 1404 حرفه ای است تاثیرگذار در حوزه های سیاست گذاری و برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، درتعامل با مددکاران اجتماعی در سطح ملی و بین المللی و سایر حرفه های یاورانه که از دانش روز برای ارائه خدمات مددکاری به جامعه هدف بهره می گیرد.

گفتنی است، کنگره علمی - حرفه ای 50 سال مددکاری اجتماعی در ایران هفته آینده و همزمان با ولادت امام علی (ع) درتهران برگزار می شود.