میزان بازگشت به جرم زندانیان به یک درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش کارگروه حقوقی، قضایی و انتظامی کنگره 50 سال مددکاری اجتماعی در ایران، هدف از ایجاد مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان ها، پیشگیری از بازگشت مجدد زندانیان پس از ترخیص بوده است که کاهش میزان بازگشت به جرم زندانیان ، نشان دهنده موفقیت این طرح است.

بر اساس این گزارش، با توجه به موفقیت مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان ها، در حال حاضر در هر استان یک مرکز مراقبت دایر شده است که در تمامی این مراکز، مددکاران اجتماعی فعالیت مناسبی داشته و نقش مهمی در کاهش بازگشت به جرم زندانیان ایفا کرده اند.

کارگروه مددکاری و حوزه حقوقی ، قضایی و انتظامی کنگره 50 سال مددکاری اجتماعی در ایران تاکید کرده است عملکرد مددکاران اجتماعی در مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان از زندان ها موجب سازگار شدن مددجو با جامعه و جلوگیری از بروز رفتارهای مجرمانه و بازگشت مجدد آنها به زندان شده است که لازم است این فعالیتها هر چه بیشتر توسعه و گسترش یابد.