به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع رسانی ان دی تی وی، شورای معابد مالزی دادخواستی به نظام حقوقی مالزی ارائه کرده و اظهار داشتند که کلمه "الله "اشاره به خداوند و بخش لاینفک نسخه اصلی کتاب مقدس سیکها است.

وی افزود: هیچ کدام از پیروان آئین سیک نمی توانند نسبت به ایجاد مانع در راه استفاده از واژه اصلی کتاب مقدس خود تساهل نشان دهند.

سری گورو گرانث صاحب جونیور اظهار داشت که این شورا به عنوان سازمان پوششی سیکها متشکل از 130 معبد در سراسر مالزی نیز در دادخواستی که از سوی کلیسای کاتولیک روم در مالزی ارائه شده سهم دارد.

اسقف اعظم کوالالامپور در دادخواست اولیه تلاش کرده برای کاتولیکهای مالزی به ویژه هفته نامه کاتولیک هرالد که این مناقشه از آنجا نشأت گرفت این حق را به دست آورد که بتوانند از واژه الله استفاده کنند.

وی با ارائه این دادخواست به دنبال بدست آوردن این حق است که استفاده از واژه الله تنها متعلق به مسلمانان نیست.

بیشتر جمیعت مالزی را مسلمانان تشکیل شده و اسلام دین رسمی این کشور است اما در قانون اساسی این کشور "اسلامی" توصیف نشده است.

جمعیت چند قومیتی مالزی دربرگیرنده بیش از دو میلیون نفر هندو، بودایی و مسیحی از فرقه های مختلف و تعدادی از پیروان سایر ادیان است.

