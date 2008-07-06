بخشدار عباس آباد خواستار رفع مشکلات این بخش شد

محمد درویش هردویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرای طرح کمربندی و بیمارستان از جمله اولویت های این منطقه گردشگر پذیر است که باید رفع شود.

وی اظهار داشت: ساخت ساختمان دادگستری که هزینه کلان دارد و باید در برنامه ها به آن توجه شود.

وی خاطر نشان کرد: این منطقه به اداره راه و ترابری و تربیت بدنی مستقل نیاز دارد تا مشکلات این حوزه برطرف شود.

به گفته درویش هردویی ، ساماندهی توزیع سیمان در این منطقه نیز نیاز به مدیریت و تدبیر اساسی دارد.

بخشدار عباس آباد ادامه داد: زباله و انباشت آن از جمله معضلات منطقه بوده که برای رفع آن تسریع در تکمیل کارخانه کمپوست ضروری است.

وی اضافه کرد: توجه و عزم ملی برای رفع مشکلات و محدودیت های این بخش امری ضروری است.

بخش عباس آباد تنکابن در غرب مازندران واقع شده است.

