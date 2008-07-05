25 درصد فرش کشور در خراسان رضوی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، حمیدرضا زراعتکار، ظهر امروز در دیدار با فعالان عرصه تولید فرش در کاشمر با اشاره به اینکه 20 تا 25 درصد تولید فرش کشور در استان انجام می شود، افزود: این میزان تولید در 42 هزار کارگاه تولید فرش با فعالیت 90 هزار بافنده به صورت متمرکز و غیر متمرکز انجام می شود.

مسئول اداره فرش سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به استعدادهای بالقوه ای که در صنعت تولید فرش دستباف در استان موجود است گفت: با توجه به اینکه تداوم خشکسالی و رکود کشاورزی در شهرستان کاشمر، منجر به هجوم افراد به عرصه قالیبافی شده از اینرو باید از بافندگان حمایت بیشتری صورت گیرد.



وی با بیان اینکه کاشمر در زمره شهرستانهایی است که تعداد بافندگان خانگی بسیاری دارد، بر ضرورت تولید فرش به صورت متمرکز تاکید کرد و بیان داشت: افرادی که قالیبافی را در مجتمع های متمرکز و غیر متمرکز ساماندهی نمایند جهت ارائه تسهیلات بانکی سرمایه در گردش اقدام می شود که این امر شامل بافندگان خانگی نمی شود.

زراعتکار با اعلام آمادگی جهت ارائه مواد اولیه مرغوب و ارائه آموزش های رایگان، گفت: باید با دقت بیشتری در کیفیت تولید فرش، امکان عرضه این کالا را در نمایشگاه های داخلی و خارجی فراهم نماییم.

در این جلسه تعدادی از فعالان عرصه صنعت فرش با بیان مشکلات موجود در این عرصه بر حمایت بیشتر از تولید کنندگان تاکید کردند.