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۱۵ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شرطی جدید برای استخدام عضو هیئت علمی در برخی رشته های دانشگاه امیرکبیر

شرطی جدید برای استخدام عضو هیئت علمی در برخی رشته های دانشگاه امیرکبیر

رئیس دانشگاه تفرش از انعقاد پروتکلی میان این دانشگاه و دانشگاه امیرکبیر خبر داد و گفت: بر اساس این پروتکل هر فردی که بخواهد عضو هیئت علمی استخدامی دانشگاه امیرکبیر شود در صورت نیاز دانشگاه تفرش باید به مدت 10 سال در تفرش تدریس داشته باشد.

دکتر سید سلمان نورآذر خشکناب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعضای هیئت علمی که بر اساس پروتکل دو دانشگاه تفرش و صنعتی امیرکبیر به تفرش می آیند منعی برای تدریس همزمان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ندارند.

وی اضافه کرد: دانشگاه تفرش به دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشنهاد کرده تا همکاری دراز مدت میان این دو دانشگاه شکل بگیرد و پروتکلی برای این همکاری منعقد شود تا از این پس دانشگاه تفرش به عنوان مرکز توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تفرش عمل کند یعنی به عنوان مرکزی برای اتاق فکر و تربیت نیروی انسانی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری عمل کند.

رئیس دانشگاه تفرش افزود: این پیشنهاد در نشست مشترک روسای دو دانشگاه در دفتر رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح شد که بر اساس آن برنامه تحصیلات تکمیلی دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و تفرش مشترک می شود. 

دکتر نورآذر خشکناب گفت: این پروتکل میان روسای دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و تفرش با حضور یکی از معاونان وزیر علوم منعقد می شود.

کد مطلب 710810

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