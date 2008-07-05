شرطی جدید برای استخدام عضو هیئت علمی در برخی رشته های دانشگاه امیرکبیر

دکتر سید سلمان نورآذر خشکناب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعضای هیئت علمی که بر اساس پروتکل دو دانشگاه تفرش و صنعتی امیرکبیر به تفرش می آیند منعی برای تدریس همزمان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز ندارند.

وی اضافه کرد: دانشگاه تفرش به دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشنهاد کرده تا همکاری دراز مدت میان این دو دانشگاه شکل بگیرد و پروتکلی برای این همکاری منعقد شود تا از این پس دانشگاه تفرش به عنوان مرکز توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تفرش عمل کند یعنی به عنوان مرکزی برای اتاق فکر و تربیت نیروی انسانی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری عمل کند.

رئیس دانشگاه تفرش افزود: این پیشنهاد در نشست مشترک روسای دو دانشگاه در دفتر رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح شد که بر اساس آن برنامه تحصیلات تکمیلی دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و تفرش مشترک می شود.

دکتر نورآذر خشکناب گفت: این پروتکل میان روسای دانشگاههای صنعتی امیرکبیر و تفرش با حضور یکی از معاونان وزیر علوم منعقد می شود.