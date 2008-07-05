اولین شکست برای استاد بزرگ ایران رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، الشن مردای تنها نماینده کشورمان در مسابقات شطرنج آزاد بین المللی پاریس در دور ششم این رقابت ها برابر استاد بزرگ روسیه با ریتینگ 2523 به برتری دست یافت.

استاد بزرگ شطرنج کشورمان در ادامه دیدارهای مسابقات آزاد بین المللی پاریس و در دور هفتم به مصاف استاد بزرگ لوکزامبورگ با درجه بین المللی 25 62 رفت و نتیجه را واگذار کرد.

الشن مرادی که در پایان دیدارهای دور پنجم با سه تساوی و دو برد 5/3 امتیازی بود، با توجه با نتایج به دست آمده در دور ششم و هفتم 5/4 امتیازی شد. مرادی در ادامه این مسابقات روی میز 6 به مصاف استاد بزرگ روسیه می رود.

پیکارهای شطرنج آزاد بین المللی پاریس با حضور 52 بازیکن (14 استاد بزرگ، 15 استاد بین المللی و 10 استاد فیده) طی 9 دور به روش سوئسی برگزار می شود.