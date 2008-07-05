سازمان ملل مسئول روشن شدن سرنوشت 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر علامه محمد حسین فضل الله از بیروت، این عالم برجسته روز گذشته خانواده 4 دیپلمات ایرانی را که 26 سال پیش در لبنان ربوده شدند؛ به حضور پذیرفت.

در این دیدار "مجتبی فردوسی پور" کاردار سفارت ایران در بیروت و "سید محمد حسین زاده" رایزن فرهنگی ایران در لبنان ، علامه فضل الله را از آخرین تحولات مربوط به این موضوع مطلع کردند و مسئولیت این قضیه را متوجه مسئولان ذیربط لبنانی، عربی و اسلامی دانستند و همچنین بر نقش همه کشورها، سازمانها و نهادهای بین المللی را در جهت درپیش گرفتن موضعی مناسب برای روشن شدن سرنوشت این دیپلماتها تاکید کردند.

درعین حال سخنگوی هیئت ایرانی دیدار کننده با علامه فضل الله، با تشکر از همه مراجع دینی و سران سیاسی لبنانی به خاطر توجه و اهتمام به این موضوع تشکر و قدردانی کرد.

علامه محمد حسین فضل الله نیزدراین دیدار بر ضرورت روشن شدن سرنوشت این دیپلماتها تاکید کرد و افزود : لبنان به لحاظ اخلاقی و قانونی باید در بررسی این موضوع و روشن شدن آن و ارائه واقعیت به خانواده های این 4 دیپلمات ایفای نقش کند.

وی درادامه تصریح کرد: این موضوع در درجه اول یک مسئله انسانی و همچنین یک موضوع اسلامی است به ویژه که این دیپلماتها به یک کشور اسلامی تعلق دارند که همیشه در کنار لبنان بوده و باقی خواهد ماند.

این عالم برجسته لبنانی در ادامه افزود: از جمله مسائلی که ایران دائما در کنار لبنان بوده، مقاومت دربرابر اشغالگری رژیم صهیونیستی و همچنین حمایت از دیگر مسائل عربی و اسلامی و درعین حال ایستادگی درکنار فلسطینی ها در مقابله با اشغالگران است . بنابراین برای پاسخ به این اقدام مثبت ایران، باید به مسئله دیپلماتها، گذشته از قوانینی که بر برقراری امنیت و سلامت آنان در خاک لبنان تاکید دارد، توجه شود،زیرا این دیپلماتها میهمان لبنان و تحت حمایت این کشور بودند.

علامه فضل الله در ادامه با اشاره به مسئولیت سازمان ملل متحد درقبال این مسئله گفت : ربوده شدن دیپلماتها، در واقع بی اعتنایی به موسسات و نهادهای بین المللی و همچنین قوانین بین المللی و انسانی به شمار می رود.

برخی از اعضای چهار خانواده دیپلمات ایرانی در بیست و ششمین سالروز ربوده شدن آنان توسط نیروهای سابق فالانژیست به فرماندهی سمیر جعجع وارد بیروت شدند و تاکنون با سران و شخصیتهای سیاسی لبنانی دیدارهایی داشتند.

احمد متوسلیان، محسن موسوی ، کاظم اخوان و احمد رستگار مقدم 4 دیپلمات ایرانی هستند که درسال 1982 در لبنان ربوده شدند.