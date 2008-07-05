اصرار 60 ساله بر محو فلسطین بیانگر سقوط اخلاق بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، خانواده چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان با رئیس جمهور سابق کشورمان دیدار وگفتگو کردند.



حجت ‌الاسلام سید محمد خاتمی ضمن ابراز امیدواری نسبت به این که به زودی بتواند این دیپلماتها را ببیند و از وضعیت آنها اطلاع پیدا کند، گفت : مسئله‌ این چهارعزیز، متوسلیان، اخوان، موسوی و رستگارمقدم فراتر از یک مسئله‌ عاطفی است. این مسئله پیوندی با ایران، انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی و مهمتر از آن با آن چه امروز در عرصه‌ بین‌المللی می‌گذرد، پیدا می‌کند بنابراین باید از این دیدگاه به این مسئله نگاه کرد.



رئیس موسسه‌ بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، همچنین با اشاره به سفرهای خود به دیگر کشورها گفت : در بعضی جاهایی که می‌روم صحبت می‌شود. وقتی از محو اسرائیل اظهارنظری شده خیلی حساسیت نشان می‌دهند، می‌گویم این یک حساسیت است، اما آیا در این دنیا وقتی 60 سال است یک ملتی واقعا و عملا محو می‌شود و نه این که فقط ادعای محو آن ملت می‌شود، یعنی فلسطین از نقشه حذف می‌شود و می‌گویند نامی از فلسطین و ملت آن نباشد، حتی اجازه داده نشود میلیونها آواره‌ای که از خانه بیرون رانده شده‌اند به سرزمینشان برگردند حساسیتی در دنیا پیدا نمی‌شود، بلکه برعکس از محوکننده یک ملت حمایت می‌شود و این نشان‌دهنده‌ سقوط اخلاق در عرصه‌ بین‌المللی است.



خاتمی افزود : ما از معیارهای دوگانه صحبت می‌کنیم این بد است، ولی گاهی در اعمال این معیارهای دوگانه آن قدر سقوط اخلاقی وجود دارد که وصف‌ناپذیر است و معتقدیم این اوضاع باید به نحو بارزتری تحول پیدا کند. بالاخره یک جایی بزرگترین زرادخانه‌ اتمی دنیا بعد از چهار – پنج کشور اتمی بزرگ دارد و کاملا مورد حمایت است، ولی یک کشوری که آشکارا می‌خواهد فناوری صلح‌آمیز هسته‌یی داشته باشد و عضو NPT هم هست، این طور مورد فشار قرار می‌گیرد و این معیار دوگانه است.



رئیس بنیاد باران در ادامه گفت : سرنوشت عزیزان ما هم از جمله مصیبتهای اخلاقی جهان امروز است. یعنی از محو یک ملت و یک تاریخ حساسیت برانگیخته نمی‌شود، اما یک صحبت که می‌شود این طور حساسیت نشان داده می‌شود. چهار نفر انسان آن هم نه انسان عادی، انسانهایی که مومن هستند، نماینده‌ انقلاب و ملت هستند بدون هیچگونه جرم سیاسی گم می‌شوند و هیچ نشانی از آنها داده نمی‌شود، حساسیتی هم در عرصه‌ بین‌المللی ایجاد نمی‌شود. ولی راجع به فلان فعالیت، فلان موضوع بسیار کوچک یا موهوم آنطور حساسیت نشان می‌دهند.



خاتمی تاکید کرد : دولت موظف است مسئله را پیگیری کند، همانطور که در گذشته و حال نیز این کار وجود داشته است. البته دولتها محذوراتی هم دارند. باید در عرصه‌ بین‌المللی سوال کنیم چرا اینقدر شاهد سقوط اخلاقی در دنیا هستیم؟



رئیس موسسه‌ بین‌المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، با اشاره به طرح گفتگوی تمدنهای خود، گفت : یکی از موضوعات گفتگو اخلاقی کردن سیاست است. آیا چنین چیزی ممکن است؟ معتقدم بله ممکن است ؛ولی سیاست امروز که بر پایه زور و قدرت می‌گردد، باید در دنیا عوض شود تا سیاست اخلاقی شود. اختلاط بین سیاست با اخلاق به صورتی که امروز است جاری است محال است.به همین دلیل ساختار سازمان و هم معنای سیاست در دنیا و هم اینکه چه کسانی دست‌اندرکار سیاست در دنیا هستند همه از نظر ادیان و مصلحان بزرگ باید تعریف شود و می‌توان به نقطه‌نظراتی مشترک رسید.



خاتمی تصریح کرد: گم شدن چهار انسان عزیزی که همه به آنها علاقه داریم تاثرآور است ولی از آن تاثر بزرگتر نحوه برخورد جامعه‌ جهانی است با این جریان و ناکام ماندن تلاش برای اینکه آشکار شود این مسئله چیست این امر نشانه‌ اخلاق در دنیای امروز است و مشکلی بزرگ است.



رئیس جمهور سابق کشورمان در ادامه گفت : اگر واقعا از نظر محیط زیست که خطر بزرگی برای دنیاست و باز هم می‌توان همین تخریب محیط زیست را یکی از نتایج سقوط اخلاقی دانست، ویران شدن بنیادهای مسلم اخلاق در روابط بین‌المللی امروز مصیبت بزرگ‌تر است.

وی گفت : در مورد عزیزان مفقود شده همه وظیفه داریم کار کنیم تا مسئله را زنده نگه داریم چون معمولا وقتی کسی از موقعیت مشخص و مطرحی کنار می‌رود بعد از مدتی فراموش می‌شود؛ 27 سالی است که از این عزیزان خبری نیست باید درباره این موضوع حتی از بعضی مجامع محترم و شخصیتهای معتبری در این زمینه کمک بگیریم. خواست جامعه‌ ایرانی، خواست خانواده‌ها را از این طریق هم پیگیری کنیم. طبعا دستگاه دیپلماتیک نیز می‌تواند به صحنه بیاید همچنان که در گذشته و حال در این مورد تلاشهایی صورت گرفته است امروز هم با حفظ اصول و معیارهایمان بکوشیم از سرنوشت این فرزندان ملت اطلاع پیدا کنیم؛ دولت لبنان همچنین سید حسن نصرالله هم می‌توانند موثر باشند طرح رسانه‌ای، مطبوعاتی، اطلاع‌رسانی این مسئله هم مهم است.

در ابتدای این دیدار خانواده چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان به طرح دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.



سید محسن موسوی، کاظم اخوان، احمد متوسلیان و تقی رستگارمقدم چهار دیپلمات ایرانی در تاریخ 14 تیر ماه 1361 به دست نیروهای فالانژ وابسته به ارتش اسرائیل در بیروت ربوده شدند.