بازتاب پاسخ ایران به نامه وزرای خارجه 1+5 در رسانه های غرب

- لس آنجلس تایمز :

پاسخ مثبت ایران به نامه وزرای خارجه 1+5، پاسخ ابتدایی ایران به بسته پیشنهادی غرب که پاسخی سازنده است به مقامهای اروپایی ارائه شد. این پاسخ روز جمعه از سوی سفیر ایران در بروکسل در نامه ای که به امضای وزیر امور خارجه ایران رسیده بود به "خاویر سولانا" ارائه شد.

در همین رابطه مقامهای نزدیک به سولانا از پرداختن به جزئیات پاسخ ایران و یا سخنان رد و بدل شده میان سولانا و "سعید جلیلی" دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خودداری کردند.

- نیویورک تایمز :

این روزنامه نوشت : ایران روز جمعه به طور رسمی به بسته پیشنهادی پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان درباره برنامه هسته ای خود پاسخ داد، اما به گفته دیپلماتها تهران در این پاسخ اشاره ای به این مطلب اصلی که آیا برنامه غنی سازی خود را متوقف می کند یا خیر؟ نشده است.

به نوشته این روزنامه، در پاسخ ایران به کشورهای 1+5 آمده است : تهران مذاکرات جامع خود با "خاویر سولانا" و نمایندگان کشورهای 1+5 درباره برنامه هسته ای را آغاز می کند.

- شبکه خبری سی. ان. ان

ایران موافقت خود برای آغاز مذاکرات میان تهران و کشورهای 1+5 درباره برنامه برنامه هسته ای را پیش از پایان ماه جاری میلادی اعلام کرد.

- روزنامه واشنگتن تایمز :

به نوشته این روزنامه، سفیر ایران در بروکسل پاسخ رسمی ایران به نامه وزرای خارجه 1+5 را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحویل داد، اما هنوز مشخص نیست که آیا ایران با مهمترین خواسته غرب یعنی توقف غنی سازی اورانیوم موافقت کرده است یا خیر.

در همین رابطه، "کریستینا گالاچ" سخنگوی سولانا با تایید تماس تلفنی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با خاویر سولانا، از آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات هسته ای خبر داد.

- تایمز :

این روزنامه نوشت : ایران با پاسخ به بسته پیشنهادی غرب، سبب افزایش امیدها برای پایان دادن به تنشهای میان تهران و غرب درباره پرونده هسته ای خود شده است. علاوه بر این پاسخ، مقامهای ایرانی در روزهای اخیر با لحنی نرمتر درباره پیشنهادهای غرب صحبت می کنند.

- گاردین :

این روزنامه نوشت: تهران با پاسخ خود به بسته پیشنهادی غرب، سبب افزایش گمانه زنی ها درجهان در این باره شد که آیا ایران فعالیت غنی سازی اورانیوم را متوقف می کند یا خیر؟

ایران در حالی این پاسخ را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارئه کرده که در هفته های گذشته تل آویو اقدام به تهدید ایران کرده بود.

- دیلی تلگراف :

این روزنامه نوشت : پس از آنکه آمریکا اعلام کرد اگر ایران سطح غنی سازی خود را در همین میزان فعلی نگاه دارد با تحریم های بیشتری روبرو نمی شود، سفیر ایران در بلژیک پاسخ تهران به نامه وزرای خارجه غرب را به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحویل داد. به عبارت دیگر می توان گفت آمریکا در حال نرم کردن مواضع خود در قبال ایران است.