32600 سالمند در ایلام زندگی می کنند

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از این تعداد 32 نفر در مرکز نگهداری سالمندان این نهاد واقع در شهرستان ایوان نگهداری می شوند.

وی بیان داشت: این مرکز به صورت شبانه روزی فعال است و ساکنان آن از خدمات آن استفاده می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه بحران سالمندی واقعیتی است که در دو دهه آینده جامعه را فرا می گیرد، خاطرنشان کرد: در این راستا باید تلاش کرد با برنامه ریزیهای دقیق ضمن ایجاد امکانات مطلوب و مناسب برای سالمندان فعال و پویا به عنوان قشری از جامعه به آنها خدمات مطلوب ارائه کرد.

رستمی در مورد کمک به نیازمندان استان ایلام یادآور شد: چهار میلیارد ریال اعتبار به نیازمندان استان ایلام کمک شده است که این اعتبار به افراد بی سرپرست و زنانی که سرپرست خانوار هستند و افرادی دیگر پرداخت شده است.