به گزارش خبرگزاری مهر،‌روابط عمومی فارابی اعلام کرد، در این نشست که با همکاری انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی برگزار می‌شود عادل فردوسی‌پور کارشناس فوتبال و مجری برنامه "نود"، حمید رضا صدر و سعید قطبی‌زاده از کارشناسان سینما و فوتبال حضور دارند.





لحظه به ثمر رسیدن گل دوم آرژانتین در بازی‌های جام جهانی 1986

فیلم "مارادونا" با نام اصلی "دست خدا" ساخته مارکو ریسی فیلمساز ایتالیایی است که مقاطع مختلف زندگی بازیکن مشهور از جمله اعتیاد او را دربر می‌گیرد و عنوان آن اشاره به عبارتی دارد که مارادونا در توضیح گل جنجالی خود به تیم ملی فوتبال انگلستان در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی فوتبال سال 1986 مکزیک به کار برد.

مارادونا 48 ساله در طول دوران ورزشی خود در تیم‌های بوکاجونیورز، بارسلونا و ناپل بازی کرد و به واسطه فوتبال به ثروتی انبوه دست یافت، اما پس از بازنشستگی در 37 سالگی، در مقاطع مختلف با اتفاقات آزاردهنده از جمله رسوایی‌های مربوط به زندگی زناشویی، اعتیاد به مواد مخدر و طفره رفتن از پرداختن مالیات رو به رو شد.

او در قهرمانی آرژانتین در جام جهانی 86 و تیم ناپل در لیگ فوتبال باشگاههای ایتالیا در 1987 و 1990 نقش بسزا داشت. "دست خدا" محصول 2007 ایتالیا و آرژانتین است و در آن علاوه بر مارکو لناردی که نقش اسطوره فوتبال آرژانتین را بازی می‌کند، جولیتا دیاز، ژوان لیرادو و امیلیانو کاچکا هم حضور دارند. این فیلم در جشنواره فیلم فجر پارسال به نمایش در‌آمد.

فیلم "مارادونا" در سالن نمایش فیلم بنیاد سینمایی فارابی (ساختمان سی تیر) به نمایش درآمده و بعد از نمایش نشست نقد و بررسی آن برگزار می‌شود.