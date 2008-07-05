فیلم دینی باید پیام ارزشمند دین را به مخاطب برساند

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری به نقل از ستاد خبری جشنواره فیلم رویش اعلام کرد دکتر حسن بنیانیان در این گردهمایی با اشاره به رویکرد فرهنگی دینی جشنواره رویش و پر کردن خلاء فرهنگ توسط این جشنواره گفت: فطرت دینی در وجود هر انسان نهفته و می‌توان با ساخت فیلم‌های کوتاه دینی از طریق هنر به هسته مرکزی دین دست یافت.

وی افزود: هنرمندان جوان باید در عرصه سینما به درک درست از جامعه برسند و بتوانند از لایه بیرونی مذهب به عمق آن پی ببرند و ما باید فیلمسازان را متقاعد کنیم که مراد از فیلم دینی به تصویر کشیدن مناسک مذهبی و مراسم دینی نیست. بلکه فیلمی که قادر به رساندن پیام ارزشمند دین به مخاطب باشد، اثری دینی محسوب می‌شود.

بنیانیان گفت: وقتی جوانان هنرمند شناخت عالمانه‌ای از دین پیدا کنند وبه هسته مرکزی آن نزدیک شوند می‌توانند آثار در خور توجهی بسازند واین میسر نمی‌شود مگر آنها از فطرت دینی خود که در نهاد هر انسانی نهفته است شناخت درست واصولی پیدا کنند.

رئیس حوزه هنری با تاکید بر سیاست امسال جشنواره مبنی بر کیفیت فیلم‌ها، اظهار کرد: برای دست یابی به آثاری بهتر باید استادان استان‌های مختلف را شناسایی کرد واز محضر آنها برای ارتقا سطح کیفی آثار و ایجاد یک جریان دینی در هنر بهره برد.

در ادامه این نشست مجید مصلحی دبیر چهارمین جشنواره رویش به سیاست‌های جشنواره چهارم رویش و کیفیت آثار اشاره کرد و افزود: باید رفتارهای جزیره‌ای به جزیره‌ای مشترک تبدیل شود واز حضور پررنگتر کارشناسان استانی در مدیریت امور استان‌ها استفاده کنیم.

مدیر کل امور استان‌ها و مجلس از تدوین کتاب و جزوات در رابطه با فیلم کوتاه دینی خبر داد و افزود: ما در کمیته پژوهش‌های رویش در حال تدوین کتاب وجزوات در رابطه با فیلم کوتاه دینی هستیم که پس از آماده شدن برای اعضا باشگاه رویش ارسال خواهد شد.

چهارمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش به کوشش حوزه هنری و مرکز استان خراسان رضوی پائیز امسال در مشهد برگزار می‌شود.