پارک ویژه بانوان در کرمانشاه احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه، پیش ازظهر شنبه در جلسه کارگروه بانوان استان گفت: تلاش برای رفع نیازمندیها و خواسته های بانوان در سطح جامعه ضروری است از اینرو باید با یک برنامه ریزی دقیق نسبت به دریافت و کسب خواسته های آنان اقدام کرد.

حجت الله دمیاد افزود: دفتر امور بانوان استانداری باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط نسبت به رفع خواسته ها و نیازهای بانوان در سطح جامعه اقدام نماید و با تشکیل یک نشست در صدا و سیما زمینه ها و شرایط لازم را برای طرح و بیان خواسته های آنان فراهم سازد.

وی همچنین بر تهیه بانک اطلاعاتی از توانمندیهای زنان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی ورزشی و هنری تاکید کرد و گفت: با داشتن اطلاعات دقیق از توانمندیهای بانوان، برنامه ریزی در جهت رفع مشکلات و خواسته های آنان کاربردی تر و اجرایی تر خواهد شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری در ادامه با بیان اینکه احداث یک پارک ویژه بانوان در سطح شهر کرمانشاه باید مورد توجه دفتر امور بانوان و شهرداری کرمانشاه قرارگیرد، خاطرنشان کرد:‌ این دفتر باید با همکاری شهرداری یکی از نقاط شهر را برای احداث پارک ویژه بانوان در نظر بگیرد و تلاش شود تا مکان مورد نظر نزدیک به مرکز شهر باشد.

وی افزود: با احداث چنین پارکی، فضا و امکانات بیشتری برای بانوان جهت پرداختن به ورزش و تفریح فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته برای تشکیل تاکسی بی سیم ویژه بانوان بیان داشت: ایجاد تاکسی بی سیم ویژه بانوان فضای امن بیشتری برای این قشر جامعه فراهم می سازد از اینرو ضرورت دارد در این خصوص هماهنگی های لازم با سازمان تاکسیرانی کرمانشاه صورت گیرد.

در ادامه این جلسه مدیرکل دفتر بانوان استانداری کرمانشاه نیز گفت: ارتقاء سلامت اجتماعی بانوان، تحکیم بنیان خانواده و ازدواج، تعمیق باورهای دینی و فقرزدایی از سرپرست خانواده با اولویت توانمندسازی آنان چهار هدف این دفتر در زمینه توجه بیشتر به بانوان در جامعه است.

نسرین بهادری افزود: تلاش داریم تا عملکرد و برنامه های دفتر امور بانوان هرچه بیشتر به قشرزن جامعه شناسانده شود تا آنها بیش از پیش با این دفتر آشنا شوند زیرا متاسفانه بسیاری از زنان جامعه شناخت زیادی از این دفتر ندارند.

وی اظهار داشت: احداث پارک، ایجاد تاکسی بی سیم و تورهای مسافرتی ویژه بانوان از جمله طرحهای این دفتر است که با جدیت در دست پیگیری است.

مدیرکل دفتر بانوان استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: اطلاعات جامعی از وضعیت و توانمندی های زنان توسط این دفتر در چند سال گذشته تهیه شده اما تلاش داریم تا اطلاعات موجود را به روز و مطابق با شرایط موجود نماییم.