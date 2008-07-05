به گزارش خبرنگار مهر، نادر وحید - نویسنده و فیلمنامه نویس - در این کتاب ضمن ارائه تصویری از روابط اجتماعی و خانوادگی به روایت زندگی شخصیتی می پردازد که می کوشد خانه پدری را از دیگر اعضای خانواده بخرد تا به این وسیله خاطرات خود را از گذشته ها حفظ کند.

مجموعه "خواب های گمشده" مشتمل بر 18 داستان به هم پیوسته است. "آغازی از پایان"، "آلزایمر"، "سکل"، "شبی چون روز"، "زلزله ذهن"، "پاییز مهر"، "پنجشنبه بی جمعه"، "دو کلمه در سکوت"، "آن سو"، "خوابی که خوش دیده بود"، "خواب های گمشده" و... از جمله داستان های این کتاب است.

"خواب های گمشده" را نشر ققنوس در روزهای آتی وارد بازار کتاب می کند.

نادر وحید در کارنامه کاری خود نگارش فیلمنامه های "قتل آن لاین" (سینمایی)، "ستاره های سوخته" و "پریش" (تله فیلم) و "سایه ای در تاریکی"، "آتش سرد" و "آخرین آواز ققنوس" (مجموعه تلویزیونی) را دارد.