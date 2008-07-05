برنامه تولید یک میلیون تن شیر در استان کرمانشاه تهیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رمضان روئین تن پیش ازظهر امروز در گردهمایی بهبود کیفیت بهداشتی شیر استان کرمانشاه اظهار داشت: باید در کنار افزایش تولید کمی شیر به کیفیت و بهداشت شیر تولیدی نیز توجه داشت.

وی دام، تغذیه دام و بهداشت دام را سه عامل تاثیرگذار بر تولید شیرعنوان و تصریح کرد: از لحاظ اصلاح نژاد اصلاحات لازم انجام شده است اما تغذیه دام نیز که در کیفیت شیر تاثیر بسزایی دارد باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با تشریح عملکرد این سازمان در بخش امور دام گفت: میزان تولید شیر کشور در حال حاضرحدود شش میلیون تن است که با توجه به برنامه تدیون شده امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک یک ششم تولید شیر کشور در استان کرمانشاه محقق شود.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات به دامداران و تولید کنندگان شیر استان بیان داشت: بخش عمده ای از تسهیلات از محل بنگاه های زودبازده این سازمان به بخش دامداری و تولید شیر اختصاص یافته است.

رویین تن بحث بهداشت شیر را در کنار افزایش تولید امری بسیار ضروری اعلام و تصریح کرد: در کنار توسعه کمی در بحث تولید شیر باید به فکر توسعه و ارتقاء کیفی آن نیز بود.

وی افزود: رعایت بهداشت شیر بر اساس تمامی استانداردهای روز باید مورد توجه تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قرار گیرد.

رویین تن خاطرنشان کرد: در بحث بهداشت شیر باید هر آنچه که از زمان دوشش شیر تا تحویل آن به کارخانه در آلودگی شیر دخیل است شناسایی و برای رفع آن بین دستگاه های مرتبط تقسیم کار صورت بگیرد تا شاهد ارتقا کیفیت بهداشتی شیر استان باشیم.