به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد "هنکاک" که در هفته موسوم به تعطیلات چهارم ژوئیه به نمایش درآمده، سه‌شنبه شب در پیش‌نمایش‌های خود در 3680 سینما 8/6 میلیون دلار فروخت.





پوستر فیلم "هنکاک" با بازی ویل اسمیت

این فیلم روز چهارشنبه به طور رسمی در 3965 سینما افتتاح شد و به فروشی 4/17 میلیون دلاری دست یافت. "هنکاک" روز پنجشنبه نیز 1/17 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را در دو روز اول اکران به 3/41 میلیون دلار رساند.

"هنکاک" بر مبنای بک مجموعه رمان گرافیکی ساخته شده و پیتر برگ کارگردان آن است. چارلیز ترون و جیسن بیتمن دیگر بازیگران این فیلم هستند که با بودجه‌ای در حدود 150 میلیون دلار ساخته شده و انتظار می‌رود تا پایان روز یکشنبه به مرز 100 میلیون دلار فروش برسد، هرچند منتقدان از فیلم استقبال نکرده‌اند.

اسمیت در "هنکاک" به نقش جان هنکاک یک ابرقهرمان سختکوش ظاهر شده که از چشم مردم افتاده و به واسطه یک متخصص در زمینه روابط عمومی می‌کوشد تصویر عمومی خود را بهبود ببخشد. ایده ساخت "هنکاک" به سال 1996 باز می‌گردد و پیش از آنکه پیتر برگ مسئولیت کارگردانی را بپذیرد، فیلمسازان مختلف مانند تونی اسکات، مایکل مان، جاناتان ماستو و گابریل موچینو در مقاطع مختلف درگیر این پروژه بودند.